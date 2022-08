Navalnyj sier han er satt på isolat

– En hilsen fra enecellen, skriver Navalnyj i sosiale medier. Han sier den offisielle grunnen til at han ble satt på isolat er at han brøt klesreglementet i fengselet og gikk med den øverste knappen i fangedrakten åpen.

Han beskriver cellen som et hundebur av betong og sier den er «veldig varm og nesten uten luft».

– Det er bare en kopp og en bok i cellen min. Jeg får bare en skje og en tallerken når jeg skal spise. Ingen gjester, brev eller pakker. Dette er det eneste stedet i fengselet der det er forbudt å røyke, forteller han.

Sengen er en brisk på veggen som felles ned med en spak fra utsiden. Den slås opp mot veggen om morgenen, og puten og madrassen blir inndratt.

Navalnyj sier han skal sitte på enecelle i tre dager, men har blitt advart om at ordningen kan bli permanent «dersom jeg ikke endrer holdning». Forrige uke feiret han at han hadde opprettet en fagforening for én person i straffeleiren nær byen Vladimir. Han skal ha fått en advarsel etter dette.

Etter å ha blitt forgiftet i 2020, ble Navalnyj i fjor dømt til ni års fengsel for underslag. Han og støttespillerne har hele tiden sagt at dommen er politisk motivert.