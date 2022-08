Hver sjuende pub har gått dukken i City of London

Under sommerens hetebølge valgte mange å stå i skyggen med noe kaldt i glasset på denne puben i Soho. En rekke serveringssteder har ikke overlevd pandemien, og verst er det litt lenger øst i London, der mangel på både pendlere og turister har ført til at hver sjuende pub, bar og restaurant har stent dørene for godt. Foto: Alberto Pezzali / AP