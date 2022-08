Strøm av bombetrusler skaper store problemer i Moldova

Ifølge politiet kom det minst ni bombetrusler mandag, og noen var også rettet mot sykehus og kjøpesentre.

I juli kom det over 40 bombetrusler mot mål i Moldova, over halvparten av dem var rettet mot flyplassen. Det skapte store problemer for flytrafikken. Ingen av de påståtte bombene har så langt vist seg å være reelle.

Moldova grenser til Ukraina, og ifølge statsminister Natalia Gavrilita er noen av truslene sporet tilbake til IP-adresser i Russland og Belarus. Hun understreker at truslene ikke dermed kommer derfra, men opplyser at begge land er bedt om å bistå i etterforskningen.

– Det er helt åpenbart at disse truslene er ment å bremse årvåkenheten vår, holde oss opptatt og teste reaksjonen vår, sier hun.