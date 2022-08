Økonomisk vekst i Japan etter fjerning av koronatiltak

Bruttonasjonalproduktet (BNP) i verdens tredje største økonomi vokste 0,5 prosent i andre kvartal fra kvartalet før. Det viste offisiell statistikk som ble lagt fram mandag.

BNP-veksten er imidlertid under analytikernes forventninger, som var på 0,6-0,7 prosent.

Analytikere sier at veksten er et resultat av forbruksvekst og økte investeringer.

Japan innførte aldri strenge tiltak som at folk måtte holde seg hjemme under pandemien, men næringslivet ble ilagt begrensninger som for det meste var rettet mot åpningstider. I mars opphevet regjeringen tiltakene.

Landet har gjenåpnet for turisme, men tillater så langt bare turister som deltar på gruppeturer.

Årsveksten i Japans økonomi var på 2,2 prosent i årets andre kvartal, sammenlignet med samme kvartal i fjor.