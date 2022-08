To drept i angrep i Pakistan

Den sårede var en offiser som ble truffet under tung skuddveksling med angriperne etter at angrepet deres var slått tilbake. Angriperne ble deretter jaget opp i fjellene, står det i en uttalelse fra hæren søndag.

Hæren har ikke identifisert angriperne. Ingen gruppe hadde søndag sagt at de sto bak angrepet på soldatene.

Men opprørere i Balutsjistan har utført lignende angrep mot sikkerhetsstyrker de siste månedene. De har også angrepet kullgruvearbeidere.

Balutsjistan regnes som Pakistans mest ustabile og urolige provins. I nesten to tiår har provinsen vært åsted for et opprør i regi av gruppen Balutsjistans frigjøringshær, samt andre separatistgrupper, krevd uavhengighet fra Pakistan. Regjeringen har uttalt at opprøret er blitt slått ned, men sammenstøt finner fortsatt sted i provinsen.