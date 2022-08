Israelsk general slutter seg til nytt parti

Israelske medier skriver at flere partier var ute etter å rekruttere Eizenkot, blant dem sentrumspartiet Yesh Atid til statsminister Yair Lapid, men søndag sa han at han slår seg sammen med Gantz og justisminister Gideon Saar for å danne Det nasjonale enhetspartiet.

Det er tradisjon i Israel for at tidligere topper i det militære kaster seg ut i politikken etter en lovbestemt karantene. Også Gantz er tidligere sjef for hæren.

– Jeg har stilt meg til rådighet for staten Israel som soldat og offiser. Etter karantenen har jeg besluttet ikke å bli sittende på sidelinjen, sa han da han kunngjorde at han blir med i sentrumhøyrepartiet til Gantz.

Han sa at landet har store sikkerhetsutfordringer og ikke har råd til ikke å ha en fungerende regjering.

Valget 1. november blir det femte på mindre enn fire år etter at nasjonalforsamlingen ble oppløst 30. juni. Valget blir i stor grad et oppgjør mellom tidligere statsminister Benjamin Netanyahu og Lapid, som nå leder en broket koalisjon fra høyre til venstre.