Over 20.000 har krysset Den engelske kanal i småbåter år

I løpet av lørdagen ble det oppdaget 607 personer som krysset Den engelske kanal. Dette var tredje gang i år at antallet var høyere enn 600.

Så langt i august er 3.618 personer blitt registrert, ifølge det britiske forsvarsdepartementet.

På samme tidspunkt i fjor hadde litt over 11.300 mennesker dratt fra Frankrike til Storbritannia på tilsvarende måter. I senere år har et økende antall migranter og flyktninger krysset Den engelske kanal på provisorisk vis for å komme seg til Storbritannia.