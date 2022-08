SAS har sikret finansiering fra amerikansk selskap

Finansieringen fra Apollo Global Management skal bidra til å holde SAS i gang under omstillingsprosessen i selskapet, skriver SAS i en pressemelding natt til søndag.

– Med denne finansieringen kommer vi til å få en sterk finansiell posisjon slik at vi kan fortsette gjennomføring av den løpende driften under vår frivillige restruktureringsprosess i USA, sier styreformann Carsten Dilling.

SAS håper at finansieringen, som tilsvarer nesten 6,7 milliarder norske kroner, blir godkjent av konkursdomstolen i midten av september.

SAS kunngjorde 5. juli at selskapet innleder en frivillig domstolsprosess i New York i USA for å søke om konkursbeskyttelse, en såkalt chapter 11-begjæring.

– SAS er et av Europas ledende flyselskap og vi er glade for å støtte virksomheten i perioden selskapet gjennomfører sin rekonstruksjonsprosess for å bli et sterkere selskap, sier Antoine Munfakh i Apollo Global Management.

Analytiker Jacob Pedersen i danske Sydbank mener lånet er avgjørende for flyselskapets overlevelse.

– Det er nøkkelen til at SAS kan komme videre i konkursbeskyttelsesprosessen, sier han.

Apollo Global Management spesialiserer seg på såkalt risikokapital. Ifølge Pedersen er planen at lånet etter hvert vil bli omdannet til aksjekapital slik at det amerikanske selskapet blir en stor aksjonær i SAS.