Åtte såret i bussangrep i Jerusalem

Angrepet skjedde i nærheten av gamlebyen i Jerusalem natt til søndag.

– Politiet har sperret av åstedet og leter etter en mistenkt som flyktet fra stedet, het det i en uttalelse fra israelsk politi.

Ambulansetjenesten Magen David Adom (MDA), som rykket ut til stedet, kaller hendelsen et terrorangrep. Israelske sykehus opplyser at åtte personer ble såret og at tilstanden er alvorlig for en gravid kvinne og én mann.

Søndag morgen opplyste politiet at den antatte gjerningsmannen var pågrepet.

Hendelsen skjedde omtrent en uke etter en tre dager lang konflikt mellom Israel og den væpnede palestinske gruppen Islamsk jihad på Gazastripen. Minst 49 palestinere ble drept. Tallet inkluderer både medlemmer av Islamsk jihad og flere barn.

I løpet av det siste halvåret er en rekke sivile israelere drept i angrep i Israel, mens over 50 palestinere er drept i israelske operasjoner på den okkuperte Vestbredden.