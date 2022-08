I en uttalelse lørdag hyller Biden Rushdie for «å nekte å la seg bli skremt og truet til taushet». Presidenten sier at han og kona Jill «sammen med alle amerikanere og folk over hele verden ber for hans helse og bedring».

Den 75 år gamle forfatteren ligger i respirator på sykehus etter at han ble overfalt rett før han skulle holde et foredrag i Chautauqua nordvest i delstaten New York. Agenten hans sier Rushdie kan miste et øye.