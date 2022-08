Det var over 20 migranter i varebilen, deriblant flere barn. En kvinne og to menn døde i ulykken, som skjedde lørdag. Sjåføren av varebilen er pågrepet.

Ulykken skjedde nær Kittsee ved den østerriksk-slovakiske grensen.

Sjåføren mistet kontroll over varebilen i et forsøk på å svinge brått av motorveien for å unngå politiet.

Det er ikke kjent hvor migrantene kom fra, men sjåføren er trolig russisk, ifølge østerriksk politi.