Nord-Korea fjerner munnbindpåbud

Tiltakene omfatter hele landet, bortsett fra grenseområdene, der restriksjonene fortsatt opprettholdes. Folk med symptomer på luftveissykdommer anbefales dessuten å bruke munnbind.

Kunngjøringen kommer etter at landets leder Kim Jong-un for noen få dager siden kunngjorde seier over koronaviruset. Nord-Korea opplyste om landets første smittetilfeller i april i år.

Tidligere denne uken la Pyongyang skylden på Sør-Korea for koronautbruddet. Kims mektige søster Kim Jong-un gjentok da en ubegrunnet påstand om at viruset var blitt fraktet fra Sør-Korea til Nord-Korea med ballonger.

Hun sa også at Kim Jong-un selv hadde blitt syk under smitteutbruddet og at han hadde hatt høy feber.