Dyster rekord for skogbranner i Europa

Ifølge data fra EUs overvåkingstjeneste Copernicus har luftforurensningen fra skogbranner i Frankrike de siste tre månedene vært verre enn noensinne siden målingene startet i 2003.

Spania registrerte tidenes verste utslipp fra skogbranner i juli, og hetebølger og langvarig tørke gjør at faren for nye branner er overhengende både der og i nabolandene.

Intensiteten i årets branner er også over gjennomsnittet, ifølge Copernicus, som slår fast at faren for skogbrann nå er ekstrem i store deler av Vest-Europa og svært ekstrem i enkelte deler.

Svært ekstrem fare

– Vi har registrert et økende antall og påfølgende utslipp fra skogbranner ettersom forholdene som følge av hetebølger har bidratt til å forverre brannene sørvest i Frankrike og på den iberiske halvøy, sier Mark Parrington i Copernicus.

– Kategorien svært ekstrem fare gjelder for store områder av Sør-Europa. Det innebærer at omfanget og intensiteten av branner raskt kan øke, og det er dette vi har observert ved å anslå utslippene og hvilke følger de får for den lokale luftkvaliteten, sier han.

Copernicus har offentliggjort satellittbilder som viser at røyksøylen fra brannene sørvest i Frankrike strekker seg hundrevis av kilometer over Atlanterhavet.

Vil ramme oftere

Den siste store brannen i området beveger seg nå i 40 kilometers bredde og har tvunget rundt 10.000 mennesker til å evakuere sine hjem. Tyskland, Polen, Østerrike og Romania har sendt brannmannskaper for å bistå i slukkingen.

Globalt sett er årets brannsesong den fjerde verste, målt i utslipp, ifølge Copernicus.

Forskere sier at hetebølger som det Vest-Europa har opplevd i sommer, stadig oftere vil ramme som følge av menneskeskapte klimaendringer.