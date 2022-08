To arbeidere ved atomkraftverket Zaporizjzja ved elven Dniproi sør i Ukraina forteller BBC om den daglige trusselen om kidnapping, så vel som deres frykt for enten «radioaktiv forurensning av den større regionen» eller en atomkatastrofe.

– Jeg kan ikke jobbe som før. Den siste uken har jeg ikke engang vært i stand til å komme til arbeidsplassen min – det er for farlig, sier «Svitlana», som kontaktet BBC via tekstmelding.

Hun og hennes medarbeider «Mykola» kan kun bruke russiske telefonnummer og signalet er svært begrenset. Deres virkelige navn er ikke brukt av hensyn til deres sikkerhet.

Opptak viste militære kjøretøy

Svitlana har jobbet ved anlegget i mange år, og sier at det har vært angrep i nærheten av atomkraftverket hver dag.

Russland er anklaget for å utplassert rundt 500 soldater der. Nylige opptak, publisert av theins.ru har vist militære kjøretøy som kjøres inne på atomkraftverket, og Svitlana forteller at hun ikke er i tvil om at det blir brukt som base.

– Den psykologiske situasjonen er vanskelig, sier hun.

Det går soldater med våpen overalt, og alle jobber faktisk med våpen i ryggen, forteller hun.

Reell risiko for atomkatastrofe

Invaderende russiske styrker har okkupert atomanlegget siden begynnelsen av mars, men fortsatt drives det av ukrainske ansatte. FN hevder at det er en «reell risiko for atomkatastrofe» med mindre kampene stopper.

I enn tekstmelding forteller Mykola at personalet nå er tatt som gisler av de russiske styrkene. Hun skriver også at de hver dag kjører sine militære kjøretøy, frem og tilbake, inn og ut fra kraftverket.

– De slo av internett, den eneste måten å kommunisere er via fasttelefoner, og mat er kun tilgjengelig i én enkelt spisesal. De gjorde de andre områdene om til sine baser, skriver Mykola i SMS-en.