Tusenvis marsjerte for demokrati i Brasil

Det skjer etter at president Jair Bolsonaro den siste tiden har tatt flere grep som ses på som angrep på de demokratiske institusjonene. Demonstrantene frykter at Bolsonaro ikke vil godta valgresultatet i oktober.

– Etter 200 år med uavhengighet i Brasil burde vi tenke på framtida, men i stedet må vi fokusere på å unngå tilbakesteg, sier Carlos Gilberto, rektor ved universitetet i São Paulo.

Bolsonaro har i flere uttalelser den siste tiden gitt uttrykk for at elektroniske stemmemaskiner gjør det lettere å jukse i valget.

– Presidenten har allerede hintet om at han vil gjøre hva som helst for å hindre valget. Jeg var del i studentbevegelsen under militærdiktaturet og vet hva som venter oss, sier arkitekten Sabrina Cunha.

Mer enn 900.000 har skrevet under på et dokument som krever at demokratiet må respekteres. Det er også planlagt demonstrasjoner i Rio de Janeiro og Brasilia.

Også flere ledende næringsorganisasjoner har offentlig gitt uttrykk for bekymring for Bolsonaros holdning til demokratiet, blant annet den nasjonale bankforeningen Febraban.