Bensinprisen i USA faller før mellomvalget

Det tilsvarer en bensinpris på like over ti kroner literen. Men bensinprisen per gallon (3,8 liter) er fortsatt 80 cent høyere enn den var for ett år siden.

I midten av juni toppet prisnivået seg da en gallon kostet 5,02 dollar. Siden har oljeprisen falt.

Bensinprisene er særlig viktig i et valgår som i år, da amerikanerne skal avgjøre hvem som skal ha flertallet i Kongressens to kamre, Senatet og Representantenes hus. Demokratene har flertall begge steder nå, men det er tett og i Senatet er det kun visepresident Kamala Harris'' dobbeltstemme som vipper flertallet.