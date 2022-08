Prisveksten var i juli på 71 prosent sammenlignet med samme måned over før. Prisene steg med 7,4 prosent fra måneden før.

Regjeringen har sagt at den vil fryse enkelte priser og lønninger i to måneder i et forsøk på å redde verdien til landets valuta.

Den argentinske inflasjonen er en av verdens høyeste. For å finansiere budsjettunderskuddet, trykker sentralbanken opp stadig mere penger.