IS sier de står bak drap på Taliban-topp i Kabul

Ifølge Taliban-myndighetene dreier det seg om den islamske skriftlærde Rahimullah Haqqani, som er kjent for å holde taler med sterk kritikk av den ytterliggående islamistgruppa IS.

I mai sa Haqqani til BBC at det ikke finnes noe i islamsk lov som kan rettferdiggjøre å nekte jenter skolegang, slik Taliban har gjort for de fleste av Afghanistans tenåringsjenter.

Haqqani har overlevd minst to tidligere drapsforsøk, men torsdag ble han drept i et angrep mot islamskolen han jobber på. Også broren ble drept, og tre andre ble såret, opplyser politiet i Kabul.

Regjeringstalsmannen Bilal Karimi kaller Haqqani en «stor personlighet og akademisk figur.»

Timer senere tok IS på seg ansvaret for angrepet i en melding i sosiale medier der de sier at selvmordsbomberen sprengte seg inne på Haqqanis kontor.

Karimi la til at det var et «brutalt angrep fra fienden» som sto bak, uten å utdype påstanden. IS' afghanske fløy har angrepet både Taliban og sivile gjentatte ganger siden vestlige styrker trakk seg ut av Afghanistan for et år siden.

Haqqani hadde ingen formell stilling i den afghanske islamistbevegelsen, men omtales som en innflytelsesrik lærer som oppildnet til kamp mot IS.

Taliban hindret journalister i Kabul fra å komme fram til åstedet for torsdagens angrep.