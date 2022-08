Væpnet mann pågrepet etter gisseldrama i Beirut

Den 42 år gamle mannen skjøt tre varselskudd med en jaktrifle inne i banklokalet i det travle Hamra-distriktet i Beirut. Han var også utstyrt med en kanne bensin og skal ha helt bensin utover hele lokalet. Han truet med å sette fyr på seg selv dersom han ikke fikk pengene han har på konto der.

Etter flere timer med intense forhandlinger godtok mannen et tilbud fra banken om å få ta ut deler av sparepengene han hadde på konto, melder lokale medier. Deretter løslot han gislene og overga seg.

Trengte medisiner

Sikkerhetskilder opplyste tidligere på dagen at mannen holdt sju eller åtte ansatte og kunder som gisler. En kunde som flyktet ut av bygningen, fortalte til lokale medier at mannen krevde å få ut 2.000 dollar for å kunne betale medisin til faren, som ligger på sykehus.

Ifølge libanesiske medier har mannen rundt 200.000 dollar på konto i banken, men Libanon er inne i en bunnløs økonomisk krise, og landets banker har siden 2019 innført strenge begrensninger på uttak av utenlandsk valuta. Rundt 80 prosent av innbyggerne lever nå under fattigdomsgrensa.

Ble kalt for en helt

Store sikkerhetsstyrker omringet banken for å få mannen til å overgi seg. I tillegg samlet demonstranter seg på stedet og ropte slagord mot både regjeringen og bankvesenet. Enkelte forbipasserende kalte til og med 42-åringen en helt.

I januar tok en kaféeier flere bankansatte som gisler og truet med å drepe dem. Han endte opp med å få tatt ut 50.000 dollar.