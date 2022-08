Over 30 skadd i berg-og-dal-bane-ulykke i tysk Legoland

Ulykken skjedde da ett av togene på berg-og-dal-banen bremset kraftig og ble påkjørt bakfra av et annet. De første meldingene fra lokalt politi gikk ut på at ni personer var skadd og blant annet hadde fått blåmerker og skrubbskader. Senere ble både antall skadde og skadeomfanget kraftig oppjustert.

Ifølge en talsperson for Legoland skjedde ulykken på attraksjonen Dragon Ride. Alle tilgjengelige redningsmannskaper i parken rykket ut til ulykken. Brann- og redningstjenesten ble også tilkalt, og tre helikoptre ble sendt til stedet.

Parken i Günzburg ligger rundt ti mil vest for München i Sør-Tyskland og er en av ti Legoland-parker i verden. Det er for tiden sommerferie for skolene i Bayern, der parken ligger, og de fleste av de øvrige tyske delstatene.