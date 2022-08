Sverige skal utlevere mann til Tyrkia

Det melder SVT og nyhetsbyrået TT.

Mannen, som er i midten av 30-årene, ble dømt i Tyrkia i 2013 og 2016 for saker knyttet til misbruk av bank- og kredittkort. Totalt fikk han 14 år i fengsel.

Det er disse dommene som ligger til grunn for Tyrkias begjæring om utlevering.

Mannen har sittet varetektsfengslet i Sverige siden slutten av fjoråret – et halvt år før det ble kjent at Sverige skulle søke om medlemskap i Nato.

I slutten av juli avgjorde svensk høyesterett at mannen kan utleveres til Tyrkia. Domstolen skriver i et vedtak at det ikke er noe som tyder på at mannen risikerer forfølgelse i Tyrkia. Utleveringen er nå også godkjent av den svenske regjeringen.

Tidligere i år krevde Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan å få utlevert en rekke personer fra Sverige for å støtte svensk Nato-medlemskap. Mannen som nå utleveres, er i tyrkiske medier omtalt som en av dem som har stått på utleveringslisten.

Sveriges justisminister Morgan Johansson omtaler utleveringen som en rutinemessig sak. Mannen som skal sendes til Tyrkia, hevder han er uskyldig dømt som følge av at han har konvertert til kristendommen og nektet militærtjeneste.