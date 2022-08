Gjennom intervjuer gjort av det amerikanske magasinet Rolling Stone hevder flere som står Donald Trump nær eller har god kunnskap om han at Trump selv tror han har en «muldvarp» i sin indre sirkel.

Ifølge kildene skal ekspresidenten også være urolig for at han blir avlyttet.

Også før ransakingen

Mandag ble Trumps Mar-a-Lago-eiendom ransaket av FBI. Under ransakelsen skal FBI-agentene blant annet ha «brutt seg inn i» Trumps safe, ifølge ekspresidenten selv.

Allerede før ransakelsen skal Trump ha vært paranoid, blant annet for at republikanere som besøkte klubbene hans kunne gå med avlyttingsutstyr, skriver Insider som siterer Rolling Stone.

– Han spurte meg og andre, «tror dere telefonene våre er avlyttet?», sier en av kildene til Rolling Stone.

– Gitt det store volumet av etterforskninger rettet mot den tidligere presidenten, synes jeg ikke han antar noe som er utenfor mulighetsområdet, fortsetter kilden.

Leter etter muldvarp

To andre kilder opplyser at Trump har blitt mistenksom og tror at noen i hans indre sirkel lekker informasjon til myndighetene.

Trump og hans rådgivere skal ifølge kildene være på leting etter en «rotte» eller en «muldvarp», skriver Insider.

En annen av kildene sa at medlemmer av «MAGA (Make America Great Again)»-flanken har forsøkt å advare Trump mot å stole på enkelte av de som står han nær.

– For å være ærlig føles mye av det som at folk prøver å ødelegge for personene de ikke liker, sier den anonyme kilden ifølge Insider.