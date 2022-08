Blinken møter Rwandas omstridte leder

FN-eksperter skrev nylig i en 131 sider lang rapport at det foreligger solide beviser for at Rwandas regjeringshær opererer i nabolandet Kongo og støtter den tutsidominerte opprørsgruppen M23 der.

Rwanda har avvist rapporten, mens Blinken under et besøk i Kongo tidligere i uka omtalte den som troverdig.

– Vi er veldig bekymret over troverdige rapporter om at Rwanda har støttet M23. Alle land må respektere naboenes territorielle integritet, sa Blinken etter et møte med Kongos president Felix Tshisekedi tirsdag.

Møter Kagame

Torsdag møter den amerikanske utenriksministeren president Paul Kagame, som har styrt Rwanda med jernhånd i nærmere tre tiår.

Kagame anklager Kongo for å støtte hutuekstremister som sto bak folkemordet på 800.000 tutsier og moderate hutuer i Rwanda i 1994.

Tshisekedi og Kagame møttes i forrige måned i Angola og ble da enige om å dempe konfliktnivået og gjenopprette normale diplomatiske forbindelser. I en felles kunngjøring krevde de også at M23 straks trakk seg tilbake fra områdene de kontrollerer i det østlige Kongo.

Autoritær

Konflikten mellom Rwanda og Kongo er ikke det eneste stridstemaet som vil bli tatt opp under Blinkens besøk i Kigali.

USA har lenge vært en trofast støttespiller for Kagame, men formannen i Senatets utenrikskomité, demokraten Bob Menendez, ba nylig om en full gjennomgang av forholdet til Rwanda.

I et brev til Blinken ga Menendez uttrykk for bekymring over menneskerettssituasjonen i landet og hevdet at Kagames autoritære styre ikke er i tråd med amerikanske verdier.

Fengslet helt

Ifølge amerikansk UD vil menneskerettigheter bli tema under møtet mellom Blinken og Kagame. Den amerikanske utenriksministeren vil også ta opp situasjonen for Paul Rusesabagina , kjent som helten fra Hollywood-filmen «Hotel Rwanda».

Rusesabagina var direktør for Hotel des Milles Colines i Kigali under folkemordet og hjalp til med å redde over 1.000 tutsier fra den sikre død. Han flyttet senere til USA, der han fikk permanent opphold og ble belønnet med den høythengende Presidentens frihetsmedalje.

Bortført

Rusesabagina markerte seg i årene som fulgte som en av de skarpeste kritikerne av Kagames styre. I 2020 bortførte etterretningstjenesten i Rwanda ham ved å lokke ham om bord i et fly han trodde skulle til Burundi. I september i fjor ble han dømt til 25 års fengsel i Rwanda.

Familien har nå gått til søksmål i USA mot Kagame med krav om drøyt 3,8 milliarder kroner i erstatning og oppreising. Rwandas tidligere justisminister og etterretningssjef er også navngitt i søksmålet.