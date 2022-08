I en oppdatering fra britisk etterretning onsdag hevdes det at Russland lover nye rekrutter «lukrative kontantbonuser» når de ankommer Ukraina, skriver Insider.

Incentivene antas å være en del av Vladimir Putins forsøk på å bygge opp en bakkestyrkeenhet kalt 3rd Army Corps, som de håper å fylle med «frivillige bataljoner», ifølge oppdateringen.

Oppdateringen hevdet at det er «svært begrensede nivåer av folkelig entusiasme for å melde seg frivillig til kamp i Ukraina», noe som gjør det vanskelig for Russland å bygge opp 3. armékorps til Russlands typiske hærkorpsstørrelse: rundt 15.000 til 20.000 soldater.

Tilbys store summer

I mai tilbød Russland bonuser tilsvarende fire ganger månedslønnen for å prøve å tiltrekke seg soldater, rapporterte Moscow Times.

Personer som meldte seg på en tre-måneders militærtjenestekontrakt ble tilbudt 170.000 rubler, tilsvarende 26.656 kroner.

En annen rekrutterer ble rapportert å ha blitt tilbudt en månedslønn på 300.000 rubler, litt over 47.000 kroner.

Kun nødvendig med ungdomsskoleutdanning



Tidligere ble det rapportert at Russland sender utrente soldater til frontlinjen.

Ifølge den britiske etterretningsoppdateringen som ble sendt ut onsdag, er det kun nødvendig med ungdomsskoleutdanning for menn under 50 år for å delta i krigen i Ukraina.

Russlands invasjon av Ukraina i slutten av februar fikk raskt utfordringer da russiske styrker slet med logistikkproblemer og møtte hard motstand fra ukrainske forsvarere, og det har lenge vært klart at russerne behøver flere styrker.