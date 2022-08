Cuba sier oljebrannen stort sett er under kontroll

Minst halvparten av det enorme oljedeponiet i Matanzas vest på Cuba har vært rammet av brannen. Minst en person er død, mens 14 brannmenn er savnet. Minst 128 andre er skadd.

Brannene raste i fem dager før de onsdag stort sett ble brakt under kontroll. Brannvesenet sier at det trolig vil fortsette å brenne de neste dagene, men at brannen ikke er ventet å spre seg videre.

Professoren Arturo Lopez-Levy sier at brannene gjør en allerede vanskelig energisituasjon enda vanskeligere for Cuba.

– Jeg tror det er realistisk å se for seg flere strømbrudd og problemer med å opprettholde den økonomiske aktiviteten i landet, sier han.