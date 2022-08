Politi rykket inn i presidentpalasset i Peru

Yenifer Paredes mistenkes for korrupsjon og hvitvasking og har bodd i presidentpalasset sammen med familien. Tirsdagens husransakelse pågikk i fire timer, men var resultatløs. Senere meldte 26-åringen seg til politiet.

– Vi er nå på kontoret til påtalemyndigheten, sier hennes advokat Jose Dionisio.

Politiet i Peru slo også til mot flere andre adresser i hovedstaden Lima. Jose Nenil Medina, en ordfører fra Castillos hjemprovins Chota, ble pågrepet, og det samme ble de to brødrene og forretningsmennene Hugo og Angie Espino.

De tre mistenkes for å tilhøre samme korrupsjonsring som Paredes og er varetektsfengslet i ti dager.

Etterforsker Castillo

Riksadvokaten i Peru har åpnet fem ulike etterforskninger av Castillo, som også mistenkes for korrupsjon.

Presidenten avviser anklagene og hevdet i en TV-tale tirsdag kveld at politiaksjonen var ulovlig og ledd i en konspirasjon for å få ham fjernet.

– Dagens raid, som var ulovlig, fant tilfeldigvis sted samtidig med at noen vil diskvalifisere meg i fem år og frata det peruanske folk deres legitime regjering, sa den 52 år gamle tidligere læreren og fagforeningsmannen.

Upopulær

Castillo overtok som president i juli i fjor. Det siste året er det fremmet to riksrettssaker mot ham, og meningsmålinger viser at 74 prosent av de spurte mener at han gjør en dårlig jobb.

Paredes er den fjerde personen i presidentens nærmeste krets som etterforskes for korrupsjon.

Casatillos nevø, som har vært rådgiver, er etterlyst og på rømmen. Det samme er en tidligere transportminister.

Presidentens tidligere sekretær etterforskes også for korrupsjon.