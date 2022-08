Syria sier IS-topp er drept sør i landet

Sikkerhetsstyrkene gjennomførte en spesialoperasjon i Daraa-regionen, som førte til «terroristen Abu Salem al-Iraqis» død, melder nyhetsbyrået Sana onsdag.

Iraqi utløste et bombebelte etter å ha blitt såret og omringet, skriver byrået og viser til kilder i sikkerhetsapparatet. Kilden sier Iraqi var den militære lederen for ekstremistgruppen IS sør i Syria.

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som er basert i London, sier Iraqi døde tirsdag. De sier han har holdt seg i skjul i området siden 2018 og har deltatt i drap og angrep der.