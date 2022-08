Filippinene avbestiller russiske helikoptre

Filippinene, som i mange år har stått USA nær, besluttet i november i fjor å betale 12,7 milliarder pesos (2,2 milliarder kroner) for helikoptrene av typen M-17 som ledd i moderniseringen av de væpnede styrkene.

Årsaken til at kontrakten kanselleres, er de vestlige sanksjonene som ble innført mot Russland på grunn av invasjonen av Ukraina.

Tidligere president Rodrigo Duterte avgjorde like før hans presidentperiode var slutt, å avbestille helikoptrene, og den nye presidenten Ferdinand Marcos følger opp.

Delfina Lorenzana, som var Dutertes forsvarsminister og nå har en annen stilling i regjeringen, sier at Filippinene betalte et depositum da kontrakten ble inngått, og at det er usikkert om de kan få tilbake pengene.