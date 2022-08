Det slovakiske oljeselskapet Slovnaft meldte onsdag at de igjen får olje gjennom oljeledningen Druzjba, og at leveransene til Ungarn ventes å bli gjenopptatt torsdag.

Det russiske selskapet Transneft, som drifter rørledningen, opplyste at leveransene til Tsjekkia, Slovakia og Ungarn var stanset av Ukraina på grunn av problemer med å betale transittavgiften.

En talsmann for Slovnaft, Anton Molnar, sier at Slovnaft og deres ungarske eier MOL tilbød seg å betale avgiften for å løse problemet, og at det ble akseptert både av Russland og Ukraina.