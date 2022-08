– Atomkraftverket i Zaporizjzja fungerer, men det er fare for at sikkerhetsforskriftene for brann og radioaktivitet brytes, opplyser ukrainske Energoatom som opererer kraftverket.

Atomkraftverket er Europas største og har en samlet kapasitet på 5.700 megawatt.

Kraftverket har vært okkupert av russiske styrker siden mars, men ukrainsk personell står for driften.

Sist helg ble anlegget utsatt for et granatangrep. Russland anklager Ukraina for å stå bak, mens Ukraina hevder at det var russiske styrker som angrep.

En av kraftverkets reaktorer er nå nedstengt, mens to andre fortsatt er i drift.

Energoatoms leder anklaget nylig Russland for å bruke angrepet som påskudd for å koble kraftverket fra elektrisitetsnettet i Ukraina.