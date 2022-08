Kun seks måneder etter at Russland invaderte landet, mens det pågår kamper, inviterer reisebyrået VisitUkraine.today å komme til Ukraina, skriver CNN.

De har lansert en rekke guidede turer hvor de tilbyr reisende en titt på hvordan landet lever under krigen.

«Sett ut på en reise til det fantastiske Ukraina akkurat nå,» står det med store bokstaver på nettsiden, hvor man også kan bestille en guidet tur i Kharkiv fra fredag til søndag denne helgen.

Dette kun tre uker etter det ble rapportert om bombeangrep i byen.

På nettsidene skriver reisebyrået : «Byen Kharkiv er et eksempel på stabilitet og ufleksibilitet. I tillegg er byen et eksempel på mot og iver. Kharkiv er en av byene som ble mest berørt av den russisk-ukrainske krigen i 2022.»

Vil vise at livet går videre

Visit Ukraines grunnlegger og administrerende direktør Anton Taranenko sier til CNN at det ikke er det samme som «mørk turisme», som ser at besøkende strømmer til andre steder med død, katastrofe og ødeleggelse rundt om i verden.

– Det handler ikke bare om bombene, det som skjer i dag i Ukraina handler også om hvordan folk lærer å leve sammen med krigen, hjelpe hverandre, sier han.

Han sier at turene representerer en sjanse for Ukraina til å fremheve innbyggernes ånd av trass, samt vise omverdenen at livet går videre, selv i en krig, men legger også til at besøkende må være klar over at ingen steder i Ukraina er 100 prosent trygt, selv om det å ha en guide vil bidra til å redusere faren.

– Ikke rett tidspunkt

Styreleder ved Statens byrå for turismeutvikling i Ukraina, Mariana Oleskiv, sier til CNN at de ønsker å åpne for turisme på statlig nivå, men for at de skal få gjennomført det, da trenger de at krigen tar slutt.

– Nå er ikke det rette tidspunktet å besøke Ukraina, men etter at vi har vunnet og krigen er over, vil vi invitere folk til å besøke landet, sa Oleskiv til CNN.

Det norske utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Ukraina og oppfordrer norske borgere til å forlate landet, står det på regjeringen.no.