Inflasjonen fortsetter dermed å stige og endte i juli måned på 8,7 prosent, mens den i juni var på 8,2 prosent.

Det er på nivå med den tidligere rekorden, som ble nådd i februar 1983.

Inflasjonen utregnes som et vektet gjennomsnitt av prisstigningene over et år på en rekke varegrupper som dagligvarer, energi, servering og klær.

For tiden er det særlig mat, strøm og drivstoff som trekker prisveksten oppover i Danmark.