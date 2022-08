Trump ber om penger fra støttespillere etter FBI-ransaking

– De prøver å stoppe Det republikanske parti og meg nok en gang. Lovløsheten, den politiske forfølgelsen og heksejakten må avsløres og stoppes, skrev Trump i eposter og tekstmeldinger til støttespillere tirsdag, ifølge Reuters.

Den tidligere presidenten ba om politiske donasjoner som følge av ransakingen FBI foretok mandag.

Mandag sa USAs tidligere president Donald Trump at FBI hadde ransaket Florida-boligen hans, Mar-a-Lago. Ifølge New York Times skjedde ransakelsen i forbindelse med etterforskningen av esker med gradert materiale Trump tok med seg til eiendommen etter at han gikk av som president i fjor.