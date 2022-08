Det kom fram på et lukket møte med ledere for CIAs antiterrorsenter denne uka.

USA har lenge vært bekymret for Kinas økende politiske og økonomiske ambisjoner. Kongressen har over lengre tid lagt press på CIA og USAs øvrige etterretningsorganisasjoner for å få dem til å gjøre Kina til en topprioritet, ifølge anonyme kilder.

Det spente forholdet mellom Beijing og Taiwan, som nylig fikk en ny omdreining med kongressleder Nancy Pelosis besøk, har også forverret forholdet mellom Kina og USA.

Ledelsen i Beijing kaller Pelosis besøk en provokasjon og har svart med å holde omfattende militærøvelser rundt den selvstyrte øya, som de anser for å være del av Kina. Det samme gjør rett nok USA og store deler av resten av verden, men Washington har likevel fordømt Kina i forbindelse med militærøvelsen.

Uro over Kina og Russland

Ett år etter at USA trakk de siste styrkene ut av Afghanistan, er det mindre snakk om kamp mot terrorisme, og mer prat om de politiske, økonomiske og militære truslene fra Kina og Russland.

Hundrevis av ansatte innen amerikansk etterretning har fått nye Kina-relaterte stillinger, blant dem flere som tidligere har jobbet med terrorbekjempelse.

Ifølge CIA-tjenestemenn ønsker USA større innsikt i kinesiske forhold, spesielt etter at de ikke klarte å finne årsaken til covid-19-pandemien.

Beijing er tidligere blitt anklaget for å holde tilbake informasjon om opprinnelsen til viruset, som først ble påvist i den kinesiske byen Wuhan i desember 2019.

Ukraina-krig

Krigen i Ukraina har også ført til økt søkelys på Russland, som lenge er blitt ansett som en trussel av USA. Amerikansk etterretning avdekket president Vladimir Putins krigsplaner før invasjonen og offentliggjorde dette for å samle diplomatisk støtte til Kyiv.

At Kina har unnlatt å fordømme den russiske invasjonen, og at Beijing heller ikke vil være med på sanksjonene mot landet, er heller ikke populært hos amerikanerne.

CIAs omprioritering får derfor støtte fra flere tidligere etterretningsoffiserer og folkevalgte på begge sider av det politiske spektrumet i USA. Personer som har deltatt aktivt i USAs såkalte krig mot terror, blant annet ved å tjenestegjøre i Afghanistan, mener også at det er klokt.

Jason Crow, en tidligere elitesoldat som nå sitter i Representantenes hus for Demokratene, mener USA har vært altfor fokusert på terrorbekjempelse de siste årene.

– En langt større eksistensiell trussel er Russland og Kina. Terrorgrupper vil ikke ødelegge den amerikanske livsstilen, slik Kina kan, sier han.

Spionasjeanklager

Kinesiske myndigheter har gjentatte ganger blitt anklaget for forsøk på å påvirke valg i andre land, blant annet presidentvalget i USA, samt for å drive omfattende dataspionasje rettet mot amerikanske bedrifter og institusjoner.

Detaljene om Kinas overgrep mot millioner av uigurer og andre muslimske minoriteter har samtidig fått menneskerettighetsorganisasjoner til å slå alarm.

Amerikansk etterretning ønsker med sin omprioritering spesielt å få tilgang på informasjon knyttet til Kinas utvikling av avansert teknologi, noe som i så fall vil måtte skje ved hjelp av bedriftsspionasje.

Kina har under president Xi Jinping satset milliarder av dollar på forskning innen kvantefysikk, kunstig intelligens og annen teknologi. USAs bekymring er at denne kunnskapen i økende grad vil styre både økonomisk og militær utvikling.

– Vi er sent ute, men det er bra at vi endelig endrer fokuset vårt til denne regionen. Det gjelder både mennesker, ressurser, militære eiendeler og diplomati, sier republikaner Chris Stewart, som sitter i etterretningskomiteen i Representantenes hus.

Lærer seg kinesisk

CIA kunngjorde i fjor at de ville opprette to nye sentre, ett med fokus på Kina og ett med fokus på ny teknologi. Målet er at disse skal bidra til ny viten om begge områder.

Innad i CIA er det også stadig flere som lærer seg kinesisk og som får Kina-relaterte oppgaver, og det rekrutteres også nye ansatte som behersker kinesisk.

At Kina nå blir CIAs øverste prioritet, betyr imidlertid ikke at USA trapper ned kampen mot terrorisme, som har vært hovedfokus siden terrorangrepene mot USA 11. september 2001.

Fortsatt fokus på terrorbekjempelse

Senest i forrige uke likviderte USA al-Qaidas leder Ayman al-Zawahri, som skal ha vært med på å planlegge terrorangrepene mot USA, i et droneangrep i Kabul i Afghanistan.

– Selv om kriser som Russlands invasjon av Ukraina og strategiske utfordringer rundt Kina krever vår oppmerksomhet, vil CIA fortsette aggressivt å spore terrortrusler globalt og samarbeide med partnere for å motvirke dem, sier CIAs talsperson Tammy Thorp.

Dette støttes av den tidligere CIA-offiseren Douglas Wise som tror det vil ta tid for amerikansk etterretning å endre fokus.

– I flere tiår har vi drevet med terrorbekjempelse. Vi må ha en rasjonell plan for å gjøre denne tilpasningen, og den må ikke ta så lang tid at fiendene våre kan utnytte den, sier han.