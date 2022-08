Ilhan Omar ble presset i primærvalg, men vant

Valget ble overraskende tett. Omar har fått nasjonal oppmerksomhet og er med i den såkalte The Squad i Kongressen, en gruppe profiler fra venstresida.

Hun ble utfordret av Don Samuels i kampen om å bli partiets kongresskandidat i høst, og det ble tettere mellom de to enn ventet. Samuels erkjente nederlaget noen timer før også nyhetsbyrået AP utropte Omar til vinner.

I valgkampen har Samuels særlig kritisert Omars ønske om å redusere politibudsjettene. Han sier at det jevne resultatet viser at det er mulig å slå Omar, som allerede har to perioder i Representantenes hus.

– Kveldens seier viser hvor mye vårt distrikt tror på de felles verdiene vi kjemper for, og hvor mye de vil gjøre for å hjelpe oss å vinne, sier Omar.

To andre Squad-medlemmer vant sine primærvalg i forrige uke, Rashida Tlaib i Michigan og Cori Bush i Missouri.