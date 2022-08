FBI beslagla telefonen til Trump-støttespiller i Kongressen

Republikaneren er blant dem som granskes av komiteen som gransker stormingen av Kongressen i januar i fjor, da Trump-støttespillere gikk til angrep da Joe Bidens valgseier skulle godkjennes.

Det er ikke klart hvorfor FBI har beslaglagt telefonen til Perry. Han sier selv at USA er i ferd med å bli en bananrepublikk. Tre agenter kom bort til ham da han var på reise med familien tirsdag og beslagla telefonen hans, sier Perry.

– De gjorde ingen forsøk på å kontakte min advokat, som kunne ha sørget for at de fikk telefonen min hvis det var det de ønsket. Jeg er rasende, men ikke overrasket, over at FBI under justisminister Merrick Garland beslaglegger telefonen til et medlem av Kongressen, sier Perry.

Han er valgt inn i Representantenes hus fra Pennsylvania for republikanerne.

Mandag gikk FBI-agenter til aksjon mot tidligere president Donald Trumps hjem i Florida. Det skjedde i etterforskningen av at Trump skal ha tatt med seg graderte dokumenter dit da han gikk av som president.