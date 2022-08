Afghaner pågrepet for drap på muslimer i Albuquerque

Muhammad Syed (51) er siktet for to av drapene og har status som hovedmistenkt i etterforskningen av de to andre, opplyser politiet.

Politisjef Harold Medina skriver på Twitter at de har sporet opp et kjøretøy som antas å være involvert et av drapene.

– Sjåføren ble arrestert, og han er vår hovedmistenkte for drapene, skriver han.

Mulig motiv

The New York Times skriver at et mulig motiv kan ha vært at mannen, som er sunnimuslim, var sint fordi datteren hans hadde giftet seg med en sjiamuslim. Politiet bekrefter at de etterforsker en mulig personlig konflikt.

Ahmed Assad, leder for moskeen Islamic Center of New Mexico, sier at politiet har informert ham om at motivet kan være ekteskapet til den mistenktes datter. Minst ett av ofrene skal ha vært sunnimuslim selv, påpeker Assad. 3

Ifølge politiet var det tips fra det muslimske miljøet i byen som ledet dem til pågripelsen. Syed er fra Afghanistan og kom til USA en gang de siste årene.

Biden: Hører ikke hjemme i USA

Drapene har fått stor oppmerksomhet etter at det ble kjent at politiet etterforsket om det var målrettede drap på muslimer i byen. President Joe Biden har sagt at slike angrep ikke hører hjemme i USA.

Politiet i byen, som ligger i delstaten New Mexico, fant fredag en muslimsk mann i 20-årene fra Sør-Asia som var drept, og de tror drapet kan være forbundet med drapene på tre muslimske menn i fjor.

To av de tidligere ofrene var muslimske menn fra Pakistan, en 27-åring som ble funnet i august, og en 41 år gammel mann som ble funnet i juli. En tredje, en mann fra Afghanistan, ble drept i november.