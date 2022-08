Dyp splittelse og krav om svar etter FBIs aksjon mot Trump

Det er mange ubesvarte spørsmål etter FBI-aksjonen som markerer en dramatisk eskalering av de mange etterforskningene USAs ekspresident er koblet til. Det største av dem er hvorfor det skjedde nå, skriver AP.

Samtidig har aksjonen allerede ført til dyp splittelse, demonstrasjoner fra hver leir og anklager om fascisme og bruk av rettsvesenet som et politisk våpen.

The Wall Street Journal skriver at FBI fryktet at Trump hadde flere sensitive dokumenter liggende. Trumps advokat Christina Bobb bekrefter at FBI-agentene som mandag raidet Trumps hjem, tok med seg dokumenter.

FBI-aksjonen mot Trumps hjem i Mar-a-Lago i Florida skjedde i etterforskningen av funnet av 15 esker med graderte dokumenter der tidligere i år. Saken er blitt etterforsket av justisdepartementet etter at USAs nasjonalarkiv fikk tilbake eskene.

Syder av spekulasjoner

Washington formelig syder av spekulasjoner etter ransakelsen. Trump selv trakk med en gang linjene tilbake til Watergate, den politiske skandalen er Richard Nixon måtte gå av etter et innbrudd i Demokratenes partikontorer.

Det er flere føderale lover som omhandler graderte dokumenter og forbyr det å ta med seg slike dokumenter hjem. For å få en dommer til å godkjenne en ransakelse, må politimyndighetene bevise at det er grunn til å tro at en forbrytelse har skjedd.

Lovbrudd kan straffes med bøter eller fengsel i inntil fem år.

Trump langet ut mot FBI og justisdepartementet etter ransakelsen. Han får støtte fra flere i sitt eget parti i anklagen om at rettsvesenet blir brukt som et politisk våpen mot ham.

Støttes av Pence

Blant dem som mener det, er Trumps tidligere visepresident Mike Pence, som med tiden har fått et surere forhold til Trump.

– Den tilsynelatende partifanatismen til justisdepartementet må bli håndtert. Gårsdagens aksjon undergraver folkets tillit til vårt rettsvesen, skriver Pence på Twitter.

Han ber i likhet med flere republikanere justisminister Merrick Garland forklare seg offentlig om hvorfor FBIs aksjon ble godkjent.

Justisdepartementet vil foreløpig ikke svare på noen spørsmål om aksjonen eller om Garland selv godkjente den. Det hvite hus opplyser at president Joe Biden ikke ble varslet.

Demokratenes kongressleder Nancy Pelosi avviser at FBI brukes som et politisk våpen for demokratene.

– FBI-direktøren ble utnevnt av Donald Trump, sier Pelosi.

– Dette handler om fakta og sannhet, fakta og loven, sier hun.

– Demokratene er fascister

Republikanernes senatsleder Mitch McConnell har sittet stille i båten etter aksjonen. Han var tirsdag på tur i hjemstaten Kentucky, som er rammet av en uværskatastrofe.

– Jeg er her for å snakke om flommen og gjenoppbyggingen etter den, sa han da han fikk spørsmål om aksjonen mot Trump.

Tirsdag samlet Trump-støttespillere seg til protester mot aksjonen utenfor Mar-a-Lao. En holdt opp et skilt med påskriften «Demokratene er fascister», andre med slagord om at valget i 2020 var fikset.

Nettopp valget i 2020 og Trumps gjentatte løgner om at seieren ble stjålet fra ham, er fokus for en annen etterforskning der FBI er involvert. De har pågrepet og siktet en rekke personer etter stormingen av Kongressen da Bidens valgseier skulle godkjennes. Stormingen blir også gransket av Kongressen selv, der granskerne forsøker å bevise at Trump var skyldig i å få sine støttespillere til å angripe nasjonalforsamlingen.

I New York var det en helt annen demonstrasjon som fant sted utenfor Trump Tower på Manhattan. Bilder av Trump med fangedrakt og krav om rettsforfølgelse preget plakatene til Trump-motstandere.