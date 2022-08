Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



REISE: Hongkong rangeres igjen som den dyreste byen for internasjonale ansatte, etterfulgt av fire sveitsiske byer; Zürich (2), Genève (3), Basel (4) og Bern (5), i Mercers Cost of Living Survey.

Økende inflasjonspress, som har presset levekostnadene høyere over hele kloden, har drevet Hongkong helt til topps i år. I tillegg har Covid-restriksjoner, et dyrere eiendomsmarked og økt politisk usikkerhet gjort det dyrere å kompensere ansatte som er utplassert der.

Over 400 byer over hele verden er inkludert i undersøkelsen og årets rangering inkluderer 227 byer på fem kontinenter.

Undersøkelsen måler den sammenliknbare kostnaden for mer enn 200 varer på i hver by, inkludert bosted, transport, mat, klær, husholdningsartikler og underholdning –alle de viktigste elementene arbeidsgivere trenger for å utforme effektive kompensasjonspakker for internasjonale oppdragstakere.

Oslo 27. dyrest i verden



Oslo er rangert som den 9. dyreste byen i Europa, og klatret til 27. plass globalt. København er den dyreste byen i Norden for internasjonale ansatte og er rangert som 11. globalt, mens Stockholm er den rimeligste og faller til 87. plass i 2022.

Ustabile tider for expater

- I år står arbeidsgivere overfor spesielle utfordringer med planlegging av internasjonale oppdragstakere siden nye muligheter for fjernarbeid etter Covid har åpnet for mer fleksible oppdragsmetoder», sier Jimmy Johansen, leder for Mercers Career Business i Norge.

- Ustabiliteten knyttet til global inflasjon og plutselige endringer i valutakurser har ført til at internasjonale oppdragstakere er bekymret for deres kjøpekraft og sosioøkonomiske stabilitet, sier han.

Fremveksten av fjernarbeid og fleksibelt arbeid har ført til at mange ansatte revurderer prioriteringene sine, balansen mellom arbeid og privatliv og valget av bosted.

Verdens dyreste byer

1. Hongkong, Kina

2. Zürich ,Sveits

3. Genève, Sveits

4. Basel, Sveits

5. Bern ,Sveits

6. Tel Aviv, Israel

7. New York City, USA

8. Singapore, Singapore

9. Tokyo, Japan

10 .Beijing, Kina