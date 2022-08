Svensk Amnesty-stifter trekker seg i protest

Amnesty har fått sterk kritikk fra Ukraina og flere i Vesten etter rapporten som anklaget ukrainske styrker for å sette sivile liv i fare.

– Jeg har nå vært medlem i over 60 år. Det er med tungt hjerte jeg på grunn av Amnestys uttalelser angående krigen i Ukraina, avslutter et langt og fruktbart engasjement, sier 88 år gamle Wästberg til Svenska Dagbladet , ifølge norske Dagbladet.

Førsteamanuensis og hovedlærer Tom Røseth på Forsvarets høgskole sier at det som står i rapporten er lite etterprøvbart. Han mener russerne vil bruke rapporten til å forsvare angrep på sivile.

– Det kan skape flere sivile døde, og gi Russland legitimitet til å fortsette sin krigføring ukritisk, sier Røseth til Dagbladet.

Generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International Norge forsvarte rapporten overfor NTB tirsdag og sa at de over tid har sett at ukrainske styrker bruker en krigsstrategi som setter sivile i fare.