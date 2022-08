USA fjerner politikk som krever at asylsøkere må vente i Mexico

Kunngjøringen kom kort tid etter at en dommer opphevet et påbud som hindret Biden-administrasjonen i å fjerne Bli i Mexico-politikken. Politikken, som offisielt er forkortet til MPP, ble innført av tidligere president Donald Trump i 2019.

MPP sendte tusenvis av mexicanere tilbake over grensen til Mexico. Der måtte de vente fram til de fikk time til å møte i for immigasjonsmyndightene i USA.

Politikken ble kritisert for å være farlig fordi sårbare mennesker ble boende under usikre forhold i mexicanske grensebyer.

Fjerningen av MPP skal skje på en rask, men ryddig måte, sier departementet.

Joe Biden forsøkte å fjerne den omstridte innvandringslovgivningen kort tid etter at han ble innsatt som president, men ble hindret av at en rekke republikanske delstater saksøkte administrasjonen. En føderal domstol besluttet at bestemmelsen politikken skulle bli stående.

Saken endte omsider i høyesterett som 30. juni slo fast at Biden har rett til å avvikle bestemmelsen.