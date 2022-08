Kevin McCarthy sier ifølge The New York Times at justisdepartementet bruker sin myndighet som et politisk våpen mot sine motstandere. Han lover å granske saken hvis republikanerne gjenvinner flertallet i Kongressen i høstens valg.

Justisminister Merrick Garland må svare for seg, mener McCarthy .

– Justisminister Garland, ta vare på dine dokumenter og gjør plass i kalenderen din, skriver McCarthy i en uttalelse.