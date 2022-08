«Don't Pay UK», en anonym gruppe, organiserer nå en kampanje for å sette landets energiselskaper i «alvorlige problemer». Det skriver The Guardian.

Gruppen er for de som ikke kan, og de som ikke vil, betale for de stigende energiprisene man har sett i Europa de siste månedene.

Presset inn i fattigdom

The Guardian har snakket med Josina, en 35 år gammel lærer som nekter å betale den kommende strømregningen.

I likhet med millioner av mennesker over hele Storbritannia, blir hun presset inn i fattigdom av de økte strømprisene.

I oktober forsvinner en del av strømstøtten i Storbritannia. Da stiger omkostningene og hun må kutte ned på mat og andre nødvendigheter hvis hun har noe håp om å holde tritt med innbetalingene, opplyser hun.

– Det er skummelt - spesielt med tre tenåringer i hus. De er ikke gamle nok til å jobbe. De er avhengige av oss, og det er en veldig skummel tanke at du potensielt ikke kan forsørge barna dine, utdyper Josina til avisen.

Derfor har hun tatt avgjørelsen om at hun ikke skal betale strømregningen. Det er hun ikke alene om.

Kan få regninger på 35.000 kroner

Det er tusenvis av aktivister som slutter seg til den sivile ulydighetsbevegelsen som protesterer mot de høye kostnadene for energi.

Fra 1. oktober stiger energipristaket – det maksimale beløpet leverandører kan kreve i England, Skottland og Wales. Det vil føre til ytterligere omkostninger for millioner av kunder.

En gjennomsnittlig årlige gass- og strømregningen kan forventes å koste 3.000 pund i oktober, nærmere 35.000 kroner, ifølge konsulentfirmaet Cornwall Insight.

I oktober 2021 var den gjennomsnittlige årlige regningen på 1.000 pund, rundt 11.000 kroner.

Risikoen er stor

«Don't Pay UK» planlegger å legge press på energileverandører og regjeringen ved å få befolkningen til å ignorere regninger og kansellere direktebetalinger.

Aktivistene sier de håper nok folk vil slutter seg til bevegelsen for å sette energiselskaper i «alvorlige problemer».

«Vi ønsker å bringe dem til bordet og tvinge dem til å avslutte denne krisen», skriver de på sine nettsider.

Gjelds- og finanseksperter ber i mellomtiden folk om å sørge for at de er fullstendig informert om de potensielle risikoene ved å ikke betale, for eksempel økt gjeld og risikoen for å bli plassert på en gjeldsliste eller å bli belastet ekstra. I ekstreme tilfeller kan leverandører også slå av elektrisitet og gass.

Det forventes i tillegg at demonstranter går ut i gatene, ifølge The Guardian. Via »Dont Pay UKs» nettsider kan man se at over 90.000 mennesker har meldt seg på demonstrasjonen.