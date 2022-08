FNs Afghanistan-kontor (Unama) ber innstendig makthaverne i Taliban om å beskytte minoriteter i landet.

Den afghanske grenen av IS har tatt på seg ansvaret for bombeangrep i Kabul som har vært rettet mot sjiamuslimer fredag og lørdag. Søndag kom det meldinger om et angrep for tredje dag på rad, men dette er ikke bekreftet.

Ifølge Kabul News var angrepet rettet mot en buss i Chindawol, et sjiadominert nabolag vest i Kabul.