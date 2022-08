Rapporten fremhever fallende vannstand og avtagende størrelse på innsjøen, og sammenligner satellittbilder fra 1985 og 2022.

På sitt høydepunkt på 1980-tallet dekket den omtrent 8.550 kvadratkilometer. Ifølge nyere målinger har den mistet nesten halvparten av overflaten.

The Great Salt Lake er en terminal innsjø, uten utløpselver som renner til havet. Siden vann kun forlater innsjøen gjennom fordampning, etterlater det oppløste mineraler, noe som gjør innsjøen opptil åtte ganger så salt som sjøvann.

Truer dyrelivet

Innsjøen er hjemsted for mange dyr, og med tilhørende våtmarker tar den imot rundt ti millioner trekkfugler hvert år. Rundt 330 forskjellige arter stopper i innsjøen for mat, som nå er truet takket være økende saltnivå.

I tillegg til å sette dyrelivet i fare, utgjør den tørkende innsjøen også en trussel mot menneskers helse.

Innsjøbunneksponering frigjør støv som inneholder farlige rester av gruveaktivitet i regionen, som kobber og arsen, som kan blåses inn i nærliggende bosetninger og kan forårsake luftveisproblemer.

Mer folk, mindre vann

Innsjøens kraftige reduksjon har blitt forårsaket av klimasammenbrudd og vannbruk, sammen med omdirigering av vann fra bekker som brukes til å fylle på innsjøen for bruk i boligområder og landbruk.

Etterspørselen etter vann fra innsjøen har økt i takt med at befolkningen i Utah øker.

For tiden er det rundt 3,3 millioner mennesker i Utah, og det er anslått at befolkningen vil øke med 66 prosent innen 2060. Det gjør staten til den raskest voksende i USA, kommer det fram i en rapport publisert av The Kem C. Gardner instituttet i Utah.