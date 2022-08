Colombias nye president tatt i ed

– Jeg sverger til Gud og lover folket at jeg vil håndheve grunnloven og Colombias lover trofast, sa Petro da han ble tatt i ed.

Den 62 år gamle tidligere senatoren, borgermesteren og geriljasoldaten tar over etter dypt upopulære Iván Duque. Som president vil Petro nyte godt av at det er flertall for venstresiden også i nasjonalforsamlingen.

Petros seier ved valget i juni førte Colombia inn i folden av en ny venstreside i Latin-Amerika, som kan utvides ytterligere til høsten hvis Lula da Silva som ventet vinner valget i Brasil.

I valgkampen lovte Petro å øke skattene for de rike, investere i helse og utdanning og reformere politiet etter en brutal offensiv mot folkeprotester i fjor som ble fordømt verden rundt.