Lite håp om å redde strandet hvithval i Seinen

Hvalen ble først observert tirsdag i elva som renner gjennom Paris til Den engelske kanal. Siden fredag har den vært mellom to sluser rundt 70 kilometer nord for den franske hovedstaden.

Men å la den være i det stillestående varme vannet mellom de to slusene er ikke lenger et alternativ.

– Han må flyttes innen de neste 24–48 timene. Disse forholdene er ikke bra for ham, sier leder Lamaya Essemlali for Sea Shepherd France til AFP.

Spesialister sier det er «lite håp» for at den synlig undervektige hvalen i det de deltar i en «kamp mot klokka» for å redde den.

– Vi er alle i tvil om hvalens evne til å komme seg tilbake til havet på egen hånd. Selv om vi driver den vekk ved hjelp av båt, blir det ekstremt farlig, om ikke umulig, sier Essemlali.

Hun påpeker at hvalen så ut til å ha for vane å svømme i retning Paris før den havnet mellom de to slusene den nå befinner seg mellom.

– Det ville vært katastrofe om den havnet der, sier Essemlali.

Hun sier imidlertid at det er for tidlig å snakke om å avlive hvalen, og viser til at den fortsatt har energi og reagerer på stimuli.

Selv om redningsarbeiderne har prøvd å mate hvalen med både frossen sild og levende ørret, nekter den å spise.

– Hans mangel på appetitt ser ut til å være et symptom på noe annet, en sykdom. Han er underernært og dette har pågått i uker, om ikke måneder. Han spiste ikke lenger da han var ute på havet heller, sier Essemlali.