En gallup offentliggjort tirsdag denne uka gir tidligere statsminister Raila Odinga en ledelse på seks prosent foran den sterkeste motkandidaten, visepresident William Ruto.

I Ipsos-målingen sier 47 prosent at de støtter Odinga, mens visepresidenten får 41 prosent.

Også andre meningsmålinger den siste tida peker i samme retning. Og valget nærmer seg.

Tirsdag 9. august går kenyanske velgere til urnene.

77-årige Odinga, som er fra folkegruppen luo, er en velkjent profil i kenyansk politikk gjennom flere årtier.

Fem ganger tidligere har han stilt opp som presidentkandidat, men har hver gang måttet gi tapt for sterkere motstandere.

Både Odinga selv og uavhengige observatører har ved noen anledninger hevdet at resultatene har vært påvirket av valgfusk.

Håndtrykket som endret alt

Det spesielle med årets valg og veteranen Odingas sjette forsøk på å nå presidentpalasset er at han denne gang har den sittende presidentens helhjertede støtte.

Det var i mars 2018 at president Uhuru Kenyatta sjokkerte kenyanske velgere og politikere ved å gi sin tidligere bitre motstander, opposisjonslederen Raila Odinga, et varmt håndtrykk og annonsere en ny æra av samarbeid og forsonlighet æra i kenyansk politikk.

Mens «The handshake» ble varmt mottatt av de fleste observatører lokalt, var det også de som følte seg lurt og at de to frontfigurene hadde kjørt et sololøp uten ryggdekning i egne partiorganisasjoner.

Kenyatta fastslår i forbindelse med årets valg at det er på tide at den kenyanske politikkens etniske preg bør erstattes med debatt om nasjonale problemer og løsninger.

Med Kenyattas støtte i ryggen kan Odinga plutselig regne med å få stemmer fra en rekke velgere som tidligere støttet presidenten.

Blant dem også en del stemmer fra kikuyuene, landets største folkegruppe.

Visepresidenten som ble sviktet

Den som trolig var mest sjokkert og følte seg mest lurt i skyggen av «The handshake» var Kenyattas visepresident William Ruto.

Den 55-årige politikeren fra folkegruppen kalenjin er kjent som en maktglad og ambisiøs politiker som har holdt en høy profil i offentligheten.

Tidvis har han også fått om korrupsjon og skittent spill rettet mot seg i mediene.

Ved valgene i 2012 og 2017 hadde Kenyatta og Ruto, med ganske ulike velgergrupper i ryggen, drevet kampanje side om side, men ryktene om personlige motsetninger og politiske uoverensstemmelser dem imellom var samtidig velkjente.

Alliansen i 2012 hadde delvis bakgrunn i at begge hadde en krigsforbrytersiktelse fra ICC hengende over hodet. Den ble reist etter den blodige politiske uroen med vold mellom etniske grupper i 2007, men ICC frafalt senere siktelsene i 2013.

Økte priser på mat, drivstoff og energi, tørke og sult i deler av landet, problemene i landbruket og høy arbeidsledighet blant unge er blant hovedsakene som diskuteres ved årets valg. For landets mange fattige, som er blitt enda litt fattigere under koronaperioden, er dette saker som engasjerer.

Mobiliserer store folkemasser

Begge kandidater er kjente folketalere som klarer å mobilisere store folkemasser til sine møter.

På ulikt vis prøver de to samtidig å framstille seg som representanter for utvikling, stabilitet og det fattige flertallets beste venner.

Visepresident William Ruto (55) samler store folkemengder til sine møter. Etter alliansen mellom veteranene Uhuru Kenyatta og Raila Odinga framstiller han seg som alternativet til landets politiske «establishment». Foto: James Wakibia / Zuma Press / NTB

Både Odinga og Ruto omgir seg med kostbare løfter.

Odinga har lovet at han allerede i løpet av sine 100 første dager ved makten vil iverksette ulike tiltak for å styrke folks levekår.

Et av virkemidlene er et storstilt statlig kontantstøtteprogram. Gjennom programmet skal folk få utbetalt et månedlig støttebeløp på 6000 shilling (om lag 500 kroner).

Finansieringen av tiltaket skal blant annet skje gjennom å slå hardt ned på korrupte selskaper og enkeltpersoner.

Et annet viktig løfte er å tilby folket rimeligere offentlige helsetjenester, et program med navnet «Baba Care» oppkalt etter «Baba» Odinga selv.

Bakgrunn fra enkle kår

Ruto på sin side spiller på sin bakgrunn fra enkle kår på landsbygda. Valgkampanjen framstiller ham som et alternativ til «the establishment», en hardtarbeidende og suksessrik folkets mann med dype røtter i kenyansk jord.

Selv om han i dag er en stor jordeier med betydelige næringslivsengasjementer, er det ikke sikkert det vil frastøte velgere.

Snarere er det mulig å sanke stemmer gjennom å selge drømmen om «the selfmade man» som kan framvise egen suksess i landbruk og næringsliv, tror analytikere.

Et omfattende låneprogram for ungdom og bønder er blant løftene Ruto omgir seg med i sine valgkampopptredener.

Satsing på jordbruk og matsikkerhet, bedre helsetilbud, miljøtiltak og nysatsinger innen IKT-teknologi er også viktige punkter på visepresidentens program.

Tilhengere av Raila Odinga og partialliansen Azimio La Umoja jubler under et folkemøte på Kirigiti stadion i byen Kiambu 1. august i år. Foto: Patrick Meinhardt / AFP / NTB

Ruto ligger tydelig bak Odinga på de nasjonale målingene, men gjør det bra i noen folkerike regioner.

Blant annet har han foreløpig en klar ledelse på meningsmålingene i kalenjin-dominerte Rift Valley og kikuyu-dominerte Mount Kenya.

Blir koplet til skandaler

Rutos energiske framtoning versus den aldrende veteranen Odinga, egen bakgrunn fra enkle kår og en viss troverdighet i økonomisk politikk er trolig hans beste kort på hånden før valgdagen.

Et problem for Ruto kan likevel være at mange av Kenyas omlag 56 millioner innbyggere også kopler hans navn til korrupsjonsanklager, medieskandaler og svindel med jordrettigheter.

Ved én anledning i 2007 fikk Ruto en dom mot seg i rettsvesenet og nylig skjedde det samme med hans visepresident.

Både Odinga og Ruto er yndete figurer for karikaturtegnerne. Begge kandidater har lovet å respektere valgresultatet, men tradisjonene i kenyansk politikk tilsier at resultatet kan bli utfordret i domstolene. Foto: Gado

Retorikeren Odinga på sin side vet å spille på tvilen rundt Rutos renhet og fronter seg selv som en forkjemper for ærlighet, rettferdig fordeling av goder og en garantist mot korrupsjon.

Selv om begge kandidater betoner viktigheten av en nasjonal agenda og å bygge bro over etniske motsetninger, vet begge utmerket godt at de fleste velgere i Kenya helst stemmer på folk fra sin egen etniske gruppe.

Av samme grunn har begge de to toppkandidatene sikret seg visepresidenter fra landets største folkegruppe, kikuyuene.

Etniske grupper – de fem største

Kikuyu: 17 prosent

Luhya: 14%

Kalenjin: 13%

Luo: 11%

Kamba: 10%

Kilde: Encyclopedia Britannnica (2019)

Hun kan bli historisk

Odinga har fått den kjente juristen og erfarne regjeringspolitikeren Martha Karua med på laget.

Skulle de to vinne, ville det i så fall være første gang at en kvinne bekler posten som Kenyas visepresident.

Raila Odinga har fått den kjente juristen Martha Karua med på laget. Kanskje vil det mobilisere kvinnenes stemmer. Foto: Thomas Mukoya / Reuters / NTB

Rutos kandidat er parlamentsmedlemmet Rigathi Gachagua, en politiker med en broket fortid både fra offentlig administrasjon og næringslivsengasjementer.

At sistnevnte 28. juli i år fikk en dom mot seg for misbruk av offentlige midler vil neppe styrke duoens sjanser ved valget.

For å vinne allerede i det kenyanske presidentvalgets første runde må én av kandidatene oppnå minst 50 prosent av stemmene.

Skjer ikke det, vil to kandidater gå videre til neste runde.

Samtidig med presidentvalget neste uke er det også valg til parlamentet og ulike regionale og lokale råd.

Raila Odinga Posisjon: Partileder

Alder: 77 år

Etnisitet: Luo (landets fjerde største folkegruppe)

Parti: Orange Democratic Movement (ODM)

Allianse: Azimio la Umoja (med blant andre ODM og Jubilee Party)

Yrke: Politiker og næringslivsleder

Familie: Kjent politikerfamilie, sønn av tidligere visepresident

Erfaring: Politisk fange i to perioder; 1982-88 (etter å ha blitt beskyldt for komplott mot daværende president Daniel arap Moi) og 1989-91 (etter å ha deltatt i kampanjer mot «ett-partistaten»). Levde i eksil i Norge i 1991, men returnerte til Kenya året etter. Har vært innvalgt i nasjonalforsamlingen i flere perioder. Har vært med å etablere ulike partier og partiallianser. Har stilt opp som kandidat til presidentvalget fem ganger og tapt. Energiminister i Mois regjering i 2001. Vei-, arbeids- og boligminister i Mwai Kibakis regjering 2002-2005. Statsminister 2008-13, etter en politisk avtale med Kibaki i kjølvannet av det omstridte presidentvalget i 2007 (som endte i omfattende etnisk uro, vold og drap). Leder av Orange Democratic Movement. Alliert med sittende president Uhuru Kenyatta fra mars 2018.

Utdanning: Ingeniørutdanning fra fagskoler og universiteter i Tyskland/DDR.

Klengenavn: «Baba»

Visepresident: Juristen Martha Karua (64) som er fra folkerike og politisk viktige Central Region og kommer fra landets største etniske gruppe, kikuyuene. Har erfaring både fra parlamentet og fra to ulike ministerposter. Som minister var hun en kjent kritiker av Ruto. Har vært forsvarer for flere opposisjonelle. Omtales av noen som «Jernkvinnen».

William Ruto Posisjon: Partileder

Alder: 55 år

Etnisitet: Kalenjin (landets tredje største folkegruppe)

Parti: United Democratic Alliance (UDA)

Allianse: Kenya Kwanza

Yrke: Politiker, tidligere lærer, nå næringslivsleder og landeier

Familie: Fra en fattig familie på landsbygda. Gift og har sju barn

Erfaring: Bakgrunn fra en bondefamilie på landsbygda. Fikk sine første sko som 15-åring. Skaffet familien inntekter gjennom salg av kylling og jordnøtter langs hovedveien. Har skiftet politisk parti og partiallianser en rekke ganger. Var alliert med dagens hovedmotstander Raila Odinga i 2007, deretter alliert med Uhuru Kenyatta i 2012. Ruto og Kenyatta var blant de som etter valguroen i 2007 ble siktet av den internasjonale straffedomstolen for å ha bidratt til politisk vold. Etter store utfordringer – blant at hovedvitner trakk seg fra rettssaken – trakk ICC siktelsen tilbake i april 2016.

Ruto var parlamentsmedlem i perioden 2008-2013. Han har innehatt flere ministerposter, blant annet som landbruksminister (2008) og senere minister for høyere utdanning (2010) før han ble skiftet ut i 2011. Ruto har vært Kenyas visepresident (i Kenyattas regjering) siden 2013. Har senere kommet på kant med president Uhuru Kenyatta.

Utdanning: Studier innenfor botanikk og zoologi ved University of Nairobi, master i planteøkologi og deretter doktorgrad i 2018.

Klengenavn: «The Hustler»

Visepresident: Rigathi Gachagua (57), parlamentsmedlem fra 2017. Fra landets største folkegruppe, kikuyuene. Ble 28. juli i år dømt i kenyansk rett for misbruk av offentlige midler og beordret til å tilbakebetale 202 millioner shilling (om lag 16,5 millioner kroner).

Artikkelen ble først publisert på Bistandsaktuelt.no.