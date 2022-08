Frankrike, deler av England og Portugal har lagt bak seg den tørreste juli måned som noen gang er registrert.

Ekstrem tørke drevet fram av klimaendringer står i fare for å ramme det som ellers er stabile avlinger i Europas store jordbruksnasjoner.

EU-kommisjonen har allerede advart om at flere medlemsland vil få reduserte avlinger i år. Tørken har fått kommisjonen til å be medlemsstatene om å gjenbruke renset avløpsvann når de uttørkede åkrene skal vannes.

I Frankrike er tørken den verste som noen gang er registrert, ifølge regjeringen. Den intense tørken går allerede hardt ut over bøndene, og det er innført vannrestriksjoner i nesten alle landets fylker.

Tørre beitemarker

I juli ble det bare målt 9,7 millimeter nedbør i Frankrike. Det er 84 prosent mindre enn gjennomsnittet for juli måned mellom 1991 og 2022, ifølge det meteorologiske instituttet Meteo-France. Ikke siden mars 1961 er det registrert en tørrere måned i Frankrike.

Bønder over hele landet melder at de sliter med å fôre husdyrene sine på grunn av uttørkede beitemarker. I store deler av nordvest og sørøst er vanning forbudt på grunn av mangel på ferskvann.

Frankrike er verdens fjerde største eksportør av hvete og blant verdens fem største eksportører av mais. Dersom avlingene blir dårlige som følge av tørken, kan det øke presset ytterligere på verdensmarkedet.

Matsystem under press

Fra før har Russlands invasjon av Ukraina skapt sjokkbølger i kornmarkedene – de to landene er begge blant verdens største hveteeksportører.

– Vårt matsystem har vært under press en stund, og med leveringsproblemer fra Ukraina har det bare blitt verre, sier Shouro Dasgupta, miljøøkonom ved Euro-Mediterranean-senteret for klimaendringer.

– Disse hetebølgene kommer på toppen av tørken og vil føre til at avlingene ødelegges raskere, sier Dasgupta.

Han mener ekstrem hete forårsaket av klimaendringer både bidrar til økte matpriser for forbrukere og verre vilkår for produsentene.

– Tørker og hetebølger påvirker folks levebrød. Folk vil få dårligere råd til å kjøpe mat, sier miljøøkonomen.

– Og under hetebølger er utendørsarbeidere i stand til å jobbe færre timer, noe som gir ytterligere konsekvenser for forsyningen, tilføyer Dasgupta.

Ifølge EU-kommisjonen opplever nesten halvparten av medlemslandene urovekkende tørke. Foto: Luca Bruno / AP / NTB Foto: Luca Bruno / AP

Færre bær og bønner

Mesteparten av det sørlige og østlige England hadde også sin tørreste juli i manns minne, ifølge Met Office. Noen vannverk har allerede innført begrensninger som gjelder millioner av mennesker. Frukt- og grønnsakprodusenter har rapportert om tapte avlinger av blant annet bønner og bær.

I juni var prisveksten på drivstoff og mat den høyeste på 40 år i Storbritannia. Situasjonen er et tegn på at matsystemene ikke fungerer, mener Elizabeth Robinson.

– Det er noen langsiktige, vanskelige samtaler som må tas, spesielt om matsvinn og bruken av korn som dyrefôr framfor menneskemat, sier Robinson, som er direktør for Grantham forskningsinstitutt for klimaendringer ved London School of Economics.

Mindre oliven-avling

I Spania forverrer nok en hetebølge vannmangelen som har rammet landbruket siden i fjor vinter. Vannbegrensninger råder i de hardest rammede regionene. Spanias vannreservoarer har en fyllingsgrad på bare 40 prosent, advarer regjeringen.

Avlingene fra olivenlunder som ikke får kunstig vanning, blir i år bare på 20 prosent av gjennomsnittet det siste fem årene, ifølge bondeorganisasjonen COAG.

3 millimeter nedbør

Portugal er rammet av århundrets verste tørke, ifølge landets miljøminister. Juli var den varmeste siden målingene startet i 1931. På landsbasis ble det målt 3 millimeter nedbør, ifølge det meteorologiske instituttet IPMA. Gjennomsnittstemperaturen var nesten 3 grader høyere enn normalt for juli.

Ekstrem tørke råder på 45 prosent av fastlandet. Resten er rammet av det IPMA beskriver som alvorlig tørke.

Også Portugal har i likhet med land som Polen, Nederland og Frankrike bedt innbyggerne om å redusere vannforbruket.

Nasjonal vannmangel

Ifølge EU-kommisjonen opplever 44 prosent av EU og Storbritannia urovekkende tørke. Frankrike, Romania, Spania, Portugal og Italia vil alle få reduserte avlinger som følge av tørken, ifølge EU.

I juli var avlingene av soyabønner, solsikker og mais allerede 9 prosent lavere enn gjennomsnittet, advarte EU i juli.

I vannlandet Nederland erklærte regjeringen nasjonal vannmangel som følge av den varme, tørre sommeren. Det betyr at et sentralisert kriseteam skal holde oppsyn med fordelingen av vannet. Sikkerheten til dikene, drikkevann og energiforsyning skal prioriteres.

– Verste noensinne

Fra før er det innført begrensninger på bruk av vann i landbruket. Nederland er verdens nest største eksportør av landbruksprodukter, og i deler av landet har bøndene fått forbud mot å vanne avlinger med overflatevann.

I Frankrike har regjeringen nedsatt en krisegruppe for å håndtere tørken.

– Denne tørken er den verste som noensinne er registrert i landet vårt. Situasjonen kan fortsette de neste to ukene eller forverres ytterligere, sa Frankrikes statsminister Elisabeth Borne før helgen.

Blir mer likt Nord-Afrika

Den globale oppvarmingen fører til mer ekstreme hetebølger, verre tørkeperioder, hyppigere ekstremnedbør og stigende havnivå, ifølge klimaforskere.

FNs klimapanel har både varslet mer tørke, hyppigere flom og vanskeligere forhold for landbruket i Europa.

Eksperter har advart om at Sør-Europas klima forandrer seg i en så stor grad at det vil begynne å ligne på Nord-Afrikas.