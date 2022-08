Colombias første president fra venstresiden tas i ed

Den 62 år gamle tidligere senatoren, borgermesteren og geriljasoldaten tar over etter dypt upopulære Iván Duque. Som president nyter han godt av at det er flertall for venstresiden også i nasjonalforsamlingen.

Petros seier ved valget i juni førte Colombia inn i folden av en ny venstreside i Latin-Amerika, som kan utvides ytterligere til høsten hvis Lula da Silva som ventet vinner valget i Brasil.

I valgkampen lovte Petro å øke skattene for de rike, investere i helse og utdanning og reformere politiet etter en brutal offensiv mot folkeprotester i fjor som ble fordømt verden rundt.

Han har også lovet å stanse oljeleting og oppmuntre til bruk av mer ren energi og gjenåpne diplomatiske bånd og handelsforbindelser til Venezuela.

Stor folkestøtte

Petro har ikke bare støtte i nasjonalforsamlingen, men også massiv støtte i befolkningen som ingen annen regjering har hatt de siste årene, ifølge analytikeren Jorge Restrepo ved tenketanken Cerac.

Hans presidentskap blir historisk også fordi Francia Márquez blir Colombias første afro-colombianske kvinnelige visepresident.

De to får en stor utfordring med å få på sporet en økonomi som er hardt rammet av pandemien, økt vold og et dyptfølt hat mot de politiske elitene som kulminerte med protestene i fjor.

Nesten 40 prosent av Colombias 50 millioner innbyggere lever i fattigdom, og arbeidsløsheten ligger på 11,7 prosent. Inflasjonen er på over 10 prosent. Petro overtar et land der gjelda og budsjettunderskuddet er på et kritisk høyt nivå.

Fullføre fredsavtalen

Petro som i sin ungdom selv var medlem av M-19-geriljaen, vil også sørge for å sette ut i livet elementer av fredsavtalen fra 2016 som ennå ikke er iverksatt, blant annet en landbruksreform. Og han vil innlede forhandlinger med ELN-geriljaen.

Selv om Farc-geriljaen omgjorde seg selv til et politisk parti i forbindelse med fredsavtalen, har det vært en klar voldsøkning den siste tiden, med tusener av tidligere Farc-soldater, ELN-krigere, paramilitære og narkobander i hard strid om kontrollen av kokadyrking, ulovlige gullgruver og lukrative smuglingsruter.

Ifølge fredsforskningsinstituttet Indepaz fins det 90 væpnede grupper med 10.000 medlemmer i Colombia, verdens største kokainprodusent. Petro foreslår å la dem melde seg selv for myndighetene mot en form for amnesti.